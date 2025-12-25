Les plus beaux sapins de Noël de vos vedettes québécoises préférées

La neige tombe doucement et la course aux cadeaux bat son plein, tout comme les préparatifs du grand festin du réveillon. Pas de stress! Même si vos décorations ne sont pas encore en place ou si vous manquez un peu d’inspiration, on a exactement ce qu’il vous faut.

En attendant la visite du père Noël, laissez-vous inspirer par les superbes sapins de Noël de vos vedettes québécoises préférées. Une belle façon d’ajouter un brin de magie à votre décor des Fêtes!