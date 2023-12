On était sur le plateau de Mammouth: voici tout ce qu'il faut savoir!

Chloée Deblois nous a expliqué que le tournage du sketch de Barbie s’est déroulé durant deux jours et qu’elle a eu mal aux pieds en raison des talons aiguilles qu’elle devait porter pour jouer la «Barbie classique».

À la fin des tournages, elle nous a mentionné que ses pieds étaient ensanglantés! «C’était plutôt roffe sur les orteils, mais je ne vais jamais l’oublier», a souligné celle qui interprètera trois poupées différents durant La soirée Mammouth.

5. Des sketchs sur Mario Bros et Billie Eilish feront aussi partie de la soirée.

Outre Survivor et Barbie, on aura aussi la chance de voir des sketchs sur Mario Bros et Billie Eilish lors de la soirée. Rappelons que la chanteuse Billie Eilish était d’ailleurs de passage à Montréal cet été pour le festival Osheaga. Qui sait si le sketch sera une imitation de sa prestation?

Au cours des dernières semaines, on a aussi eu la chance de voir des extraits du sketch de Barbie et celui sur la pénurie de profs. Et on doit vous avouer qu’on a bien hâte de les voir au complet!