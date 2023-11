Félix-Antoine Tremblay plus élégant que jamais à Belle et Bum

Félix-Antoine Tremblay est invité à Belle et Bum en fin de semaine prochaine!

L'enregistrement a eu lieu le 31 octobre dernier. Le comédien et animateur a donc pensé partager une photo capturée sur le plateau afin d'annoncer sa présence à l'émission. Pour cette présence à la télé, Félix-Antoine Tremblay a choisi de porter du noir de la tête aux pieds.

Avec sa chemise à col croisé et son pantalon droit, le beau Québécois était plus élégant que jamais! Voici le look de Félix-Antoine Tremblay pour l'enregistrement de Belle et Bum: