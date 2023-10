Soirée Mammouth: Karl des Cowboys Fringants nommé pour ce prix inspirant

«Karl Tremblay👏 Galvaniser et émouvoir son public, tout en faisant face à la maladie.

Chanteur des Cowboys Fringants depuis plus de vingt-cinq ans, Karl Tremblay a toujours su électriser son public et transformer chaque concert du célèbre groupe en un événement festif et rassembleur. Recevant des traitements contre le cancer, il a courageusement continué à présenter des spectacles et à émouvoir son public. Ce fut notamment le cas sur les plaines d’Abraham en juillet 2023, alors que plus de 90 000 personnes ont acclamé sa présence et celle de ses fidèles complices Cowboys : Marie-Annick, Jean-François et Jérôme. Après un été bien chargé, il a pris la décision de prendre une pause afin de prendre soin de sa santé.»

Outre Karl Tremblay des Cowboys Fringants, on retrouve Phil Roy parmi les nommés. Ce dernier a marqué le public avec son documentaire dans lequel il s'ouvre sur ses troubles alimentaires.