Claudia Bouvette reprend une chanson de Karim Ouellet et c'est magnifique

Claudia Bouvette nous touche droit au coeur, aujourd'hui, avec une toute nouvelle vidéo où elle chante!

L'autrice-compositrice-interprète reprend la chanson Les roses de Karim Ouellet, parue sur l'album Trente sorti en 2016.

Elle explique à quel point le chanteur l'a inspiré au tout début de sa carrière musicale alors qu'elle était adolescente: « Je me souviens quand j'étais ado, j'avais vraiment de la diffculté à me retrouver dans la musique francophone. C'est quand j'ai découvert Karim Ouellet que j'ai compris que c'était possible de faire de la bonne musiqu en français et surtout faire de la bonne musique en français. Il a vraiment été important pour moi. Il a eu un impact sur ma vie et sur l'artiste que je suis aujourd'hui.»

Écoutez sa version ci-dessous publiée sur les réseaux sociaux de MAMMOUTH: