Pierre Houde livre de rares confidences sur la douleur laissée par le départ de son frère, Paul Houde

Voici ce qu'a confié l'animateur à Marie-Claude Barrette:

«C'est une peine quotidienne, mais il n'y a pas de violence. C'est un chagrin quotidien, c'est un deuil quotidien. Ce sont de petits détails qui me manquent. Des petits moments.»

Pierre Houde ajoute qu'ils ne se fréquentaient pas, et qu'ils avaient des vies et des personnalités totalement différentes et opposées. Malgré cela, lui et Paul Houde s'aimaient beaucoup.

Vous pouvez écouter ses confidences sur son frère autour de la 50e minute de la vidéo ci-dessous: