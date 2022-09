PHOTOS: Clodelle dévoile Mujer, sa toute première collection de bijoux, entourée d'amis!

Clodelle s'est alliée à l'entreprise québécoise DRAE pour lancer sa toute nouvelle collection de bijoux. Mujer (qui veut dire «femme» en espagnol) comprend cinq magnifiques bijoux fabriqués à partir d'argent massif: deux paires de boucles d'oreilles, une bague, un choker et un pendentif.

«Mujer est le reflet de toutes ces femmes dans ma vie ayant marqué mon cheminement de par leur influence!», dévoile Clodelle.

Clodelle tenait à ce que sa collection soit adaptée pour toutes les occasions, que ce soit pour un événement spécial ou tout simplement pour la vie de tous les jours. La collection a été conçue au goût du jour et à l’image de Clodelle afin de célébrer toutes les femmes de sa vie!

Les prix des bijoux varient entre 63$ et 75$ et la collection est également disponible en or vermeil. Pour ne rien manquer ou pour vous procurer un bijou de Mujer, c'est par ici!