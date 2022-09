Clodelle d'OD n'est plus blonde!

Résultat?

Chop chop et coloration de la saison... Clodelle a fait une croix sur ses longues rallonges et elle est maintenant rousse!

Vous aimez?

«À chaque fois que je vois @marcuuus je sais pas pourquoi, mais je finis toujours par lui donner carte blanche 🥴 Ça fait maintenant 10 ans que lui fais confiance et je peux sincèrement dire que je n’ai jamais été déçu ❤️

Thanx for the pumpkin spice vibes🍂🤩», confie-t-elle sur Instagram.