Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques fait de rares confidences sur sa conjointe

Depuis qu’il partage sa vie avec la styliste Sabrina Deslauriers, Philippe-Audrey se dit profondément reconnaissant: « Je me trouve très, très chanceux d’avoir quelqu’un qui me comprend à ce point. Sabrina est extraordinaire. Elle m’encourage à foncer et ne me fait jamais sentir coupable de saisir les opportunités, même quand la distance s’installe », confie-t-il au Échos Vedettes. Une relation basée sur la confiance, la compréhension et un soutien mutuel, essentielle à ses nombreux allers-retours entre le Québec et la France.

Cette stabilité affective a d’ailleurs joué un rôle clé alors que l’humoriste passait près d’un an en France en 2025 pour présenter son spectacle Enfant du siècle. Loin de représenter un obstacle, cette distance a plutôt renforcé leur complicité: « Elle croit profondément en moi, et je lui rends la pareille dans tout ce qu’elle entreprend », ajoute-t-il.

L’élue de son cœur évolue elle aussi dans un univers créatif. Styliste reconnue, Sabrina Deslauriers entretient un lien étroit avec le milieu culturel québécois: « L’an dernier, Sabrina était la styliste en chef pour Star Académie. Elle est très active dans son milieu. Elle a vraiment une carrière spectaculaire ! Je suis très fier d’elle », lance-t-il, visiblement admiratif.

Ce respect mutuel pour leurs carrières respectives contribue à l’équilibre du couple, chacun encourageant l’autre à saisir les opportunités qui se présentent. Pour Philippe-Audrey, il ne fait aucun doute que cette relation lui permet d’avancer plus sereinement, autant sur le plan personnel que professionnel.