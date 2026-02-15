Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques fait de rares confidences sur sa conjointe

Début du contenu principal.
S’il multiplie les projets des deux côtés de l’Atlantique, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques demeure avant tout solidement ancré grâce à sa vie amoureuse.
Discret de nature, l’artiste accepte néanmoins de lever le voile sur la relation qui l’accompagne et le soutient depuis plus de deux ans!
Depuis qu’il partage sa vie avec la styliste Sabrina Deslauriers, Philippe-Audrey se dit profondément reconnaissant.
Depuis qu’il partage sa vie avec la styliste Sabrina Deslauriers, Philippe-Audrey se dit profondément reconnaissant: « Je me trouve très, très chanceux d’avoir quelqu’un qui me comprend à ce point. Sabrina est extraordinaire. Elle m’encourage à foncer et ne me fait jamais sentir coupable de saisir les opportunités, même quand la distance s’installe », confie-t-il au Échos Vedettes. Une relation basée sur la confiance, la compréhension et un soutien mutuel, essentielle à ses nombreux allers-retours entre le Québec et la France.
Cette stabilité affective a d’ailleurs joué un rôle clé alors que l’humoriste passait près d’un an en France en 2025 pour présenter son spectacle Enfant du siècle. Loin de représenter un obstacle, cette distance a plutôt renforcé leur complicité: « Elle croit profondément en moi, et je lui rends la pareille dans tout ce qu’elle entreprend », ajoute-t-il.
L’élue de son cœur évolue elle aussi dans un univers créatif. Styliste reconnue, Sabrina Deslauriers entretient un lien étroit avec le milieu culturel québécois: « L’an dernier, Sabrina était la styliste en chef pour Star Académie. Elle est très active dans son milieu. Elle a vraiment une carrière spectaculaire ! Je suis très fier d’elle », lance-t-il, visiblement admiratif.
Ce respect mutuel pour leurs carrières respectives contribue à l’équilibre du couple, chacun encourageant l’autre à saisir les opportunités qui se présentent. Pour Philippe-Audrey, il ne fait aucun doute que cette relation lui permet d’avancer plus sereinement, autant sur le plan personnel que professionnel.
Porté par cet équilibre amoureux, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques poursuit son ascension artistique. Il s’apprête à retourner en France pour le tournage d’une nouvelle émission consacrée aux châteaux, diffusée sur TV5, en plus d’une tournée d’envergure prévue à l’automne.
Au Québec, il est actuellement à l’affiche de la comédie noire Ayer’s Cliff, offerte sur Tou.tv Extra, où il incarne un agent d’artistes aussi égocentrique qu’attachant.
