Pénélope McQuade partage un message crève-coeur en hommage à Franco Nuovo

Dimanche dernier, l’animateur Franco Nuovo est décédé subitement. Sa collègue Pénélope McQuade lui a rendu un hommage touchant sur ses médias sociaux, partageant un message rempli d’émotion à la suite de cette triste nouvelle.
Dans une storie Instagram, l’animatrice a partagé une photo de son ami accompagnée d’un message empreint d’émotion.
«Mon cœur me serre, il est douloureusement gorgé de peine et d’amour et de la peur du manque qui va venir le pétrir encore plus ces prochains jours.
Franco, j’avais 15 ans quand je suis tombée en amour avec toi. C’est un amour qui a duré 40 ans. Je pense qu’on peut parler d’homme d’une vie.»
Le chanteur Marc Hervieux a également rendu hommage à son ami. Dans son message, il souligne que chaque moment passé avec l’animateur «était une fête. Pas une fête organisée, planifiée, mise en scène. Non. Une vraie fête. Celle qui éclate dès qu’il entre dans la pièce. Celle qui commence par un éclat de rire et se termine trop tard, quand on réalise que le temps a filé sans qu’on le voie passer.»
Léa Clermont-Dion a rendu un touchant hommage à Franco Nuovo. Dans une longue publication sur les médias sociaux, elle a tenu à souligner l’héritage important que laisse derrière lui ce grand animateur.
«Un legs. D’abord une voix. Caverneuse, feutrée, réconfortante, bienveillante. Il accueillait les points de vue, cherchait à comprendre le monde d'après. Généreux, affable. Franco avait en lui l'indicible été qui ne pouvait s'arrêter.»
Grégory Charles a lui aussi partagé sa tristesse à la suite du départ du grand animateur de Radio-Canada. Le chanteur et pianiste a souligné l’écoute, le respect et la grande estime qu’il lui portait.
Josélito Michaud a lui aussi adressé de touchants mots à la suite du départ de Franco Nuovo. En septembre dernier, il avait été invité au micro de Dessine-moi un dimanche pour présenter son nouveau livre et avait alors eu l’occasion de partager un moment privilégié avec l’animateur sur la terrasse de Radio-Canada.
François Legault s’est aussi exprimé sur ses médias sociaux, partageant quelques mots en hommage à cette grande figure du monde des médias.
«Un homme profondément sympathique, que j’ai beaucoup apprécié, autant pour son regard sur la culture et son amour sincère des arts que pour sa façon d’être, chaleureuse et accessible.»
Il laisse dans le deuil notamment sa conjointe Caroline et sa fille Sarah, ainsi que plusieurs proches et de nombreux collègues, dont Stéphane Laporte et Pénélope McQuade.
