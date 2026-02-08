Marie-William Bourgeois change de look et surprend ses abonnés!

Le début de l’année rime souvent avec renouveau et Marie-William Bourgeois n’a visiblement pas échappé à cette envie de changement!

L’influenceuse et fille du défunt Patrick Bourgeois a récemment partagé sur ses réseaux sociaux son tout dernier passage chez le coiffeur... une transformation qui n’est pas passée inaperçue!

Connue depuis longtemps pour sa chevelure blonde, Marie-William a décidé de tourner la page et d’opter pour une toute nouvelle couleur!