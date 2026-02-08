Marie-William Bourgeois change de look et surprend ses abonnés!

Début du contenu principal.
Le début de l’année rime souvent avec renouveau et Marie-William Bourgeois n’a visiblement pas échappé à cette envie de changement!
L’influenceuse et fille du défunt Patrick Bourgeois a récemment partagé sur ses réseaux sociaux son tout dernier passage chez le coiffeur... une transformation qui n’est pas passée inaperçue!
Connue depuis longtemps pour sa chevelure blonde, Marie-William a décidé de tourner la page et d’opter pour une toute nouvelle couleur!
C’est au salon Pink La Blonde Club qu’elle a confié sa tête, malgré un nom qui pourrait laisser croire à un résultat beaucoup plus pâle.
Pour l’occasion, elle a fait confiance à Alexia Dumais, qui lui a offert une transformation complète. Résultat: l’influenceuse arbore maintenant une chevelure brune, élégante et lumineuse, qui met parfaitement ses traits en valeur!
Cette nouvelle ère brunette semble déjà faire l’unanimité auprès de ses abonnés, nombreux à souligner à quel point ce changement lui va à merveille. Une preuve de plus que Marie-William peut tout se permettre, peu importe la couleur!
Vous aimez?
Marie-William Bourgeois, fille du regretté chanteur Patrick Bourgeois du groupe Les BB, vient de franchir un cap important dans sa vie personnelle: elle a fait son coming out.
Influenceuse, mannequin et photographe très suivie sur les réseaux sociaux, Marie-William a choisi de partager cette étape avec sensibilité et authenticité.
C’est dans une story Instagram que la jeune femme a publié une vidéo percutante, portant un message clair: ce n’est pas parce qu’on grandit en voyant des couples hétéros à la télévision qu’on devient automatiquement hétéro. De la même manière, ce n’est pas le fait de voir des personnes LGBTQ+ s’embrasser qui va influencer l’orientation sexuelle d’un individu! Ce message, d’apparence simple, réaffirme une vérité fondamentale: l’orientation sexuelle est quelque chose de profondément personnel et inné.
