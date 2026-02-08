Combien d’argent Bad Bunny touchera-t-il pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl?

Pourquoi alors accepter?

Si la NFL ne donne pas un gros chèque, c’est parce qu’elle considère que la visibilité offerte aux artistes est une forme de paiement en soi. Le spectacle de la mi-temps rassemble souvent plus de 100 millions de téléspectateurs et propulse instantanément l’artiste sous les projecteurs mondiaux... un auditoire susceptible de faire exploser les écoutes en streaming et les ventes de billets dans les jours qui suivent la performance!

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Après sa prestation à la mi-temps du Super Bowl en 2025, Kendrick Lamar a enregistré une hausse de 430 % de ses écoutes sur Spotify, selon Rolling Stone. Maroon 5 avait pour sa part vu ses ventes grimper de 434 % après le Super Bowl de 2019, d’après Billboard. Quant à Justin Timberlake, il avait connu une augmentation spectaculaire de 534 % de ses ventes à la suite de sa performance en 2018.

Certains artistes ont déjà choisi d’investir personnellement dans leur performance afin d’en maximiser l’impact. The Weeknd aurait ainsi déboursé environ 7 millions de dollars US de sa propre poche pour bonifier son spectacle lors du Super Bowl de 2021.

Pour des artistes déjà établis comme Bad Bunny, ce genre de plateforme peut dynamiser encore davantage leur carrière à long terme. D'ailleurs, son album Debí Tirar Más Fotos a récemment remporté le prix de l’album de l’année aux Grammy Awards, une première historique pour un album entièrement en espagnol!