Combien d’argent Bad Bunny touchera-t-il pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl?

C’est ce soir que Bad Bunny montera sur la scène la plus regardée au monde!
En plein cœur du Super Bowl LX, alors que les New England Patriots affrontent les Seattle Seahawks, le chanteur portoricain assurera le très attendu spectacle de la mi-temps, suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs à travers la planète!
Premier artiste à livrer une performance majoritairement en espagnol lors de la mi-temps du Super Bowl, Bad Bunny s’apprête à marquer l’histoire, sans pour autant empocher un cachet à la hauteur de l’ampleur de l’événement. Car malgré la visibilité colossale du spectacle, une question revient chaque année: combien les artistes sont-ils réellement payés pour ce moment mythique?
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, avec l’immense exposition que représente le Super Bowl, la NFL ne verse pas de cachet traditionnel aux artistes pour leur performance à la mi-temps. C’est une tradition qui se perpétue depuis des années: les artistes ne sont pas payés par la ligue en tant que tel pour être sur scène ce soir!
Ce que Bad Bunny recevra, comme c’est le cas pour tous les artistes, c’est une rémunération minimale prévue par le syndicat SAG-AFTRA, souvent assimilée à un taux journalier syndical très bas... autour de 1 000$ par jour! Ce n’est donc pas un contrat à huit chiffres, ni une rémunération comparable à ce que certains artistes gagnent lors de leurs tournées ou contrats de disques!
La NFL prend toutefois en charge l’ensemble des frais liés à la production du spectacle: décors, danseurs, effets visuels et logistique, des coûts qui peuvent facilement atteindre plusieurs millions de dollars!
Si la NFL ne donne pas un gros chèque, c’est parce qu’elle considère que la visibilité offerte aux artistes est une forme de paiement en soi. Le spectacle de la mi-temps rassemble souvent plus de 100 millions de téléspectateurs et propulse instantanément l’artiste sous les projecteurs mondiaux... un auditoire susceptible de faire exploser les écoutes en streaming et les ventes de billets dans les jours qui suivent la performance!
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Après sa prestation à la mi-temps du Super Bowl en 2025, Kendrick Lamar a enregistré une hausse de 430 % de ses écoutes sur Spotify, selon Rolling Stone. Maroon 5 avait pour sa part vu ses ventes grimper de 434 % après le Super Bowl de 2019, d’après Billboard. Quant à Justin Timberlake, il avait connu une augmentation spectaculaire de 534 % de ses ventes à la suite de sa performance en 2018.
Certains artistes ont déjà choisi d’investir personnellement dans leur performance afin d’en maximiser l’impact. The Weeknd aurait ainsi déboursé environ 7 millions de dollars US de sa propre poche pour bonifier son spectacle lors du Super Bowl de 2021.
Pour des artistes déjà établis comme Bad Bunny, ce genre de plateforme peut dynamiser encore davantage leur carrière à long terme. D'ailleurs, son album Debí Tirar Más Fotos a récemment remporté le prix de l’album de l’année aux Grammy Awards, une première historique pour un album entièrement en espagnol!
