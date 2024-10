Patricia Paquin et sa fille Florence décorent leurs citrouilles d’Halloween, voyez le résultat

Patricia Paquin a passé un beau moment à décorer ses citrouilles avec sa fille Florence et le résultat est surprenant.

Le 31 octobre arrive à grands pas et c’est le moment de décorer nos maisons. Petits et grands peuvent y trouver leur compte et c’est le cas du duo Patricia et Florence qui ont passé un agréable moment à décorer leurs belles citrouilles.

Dans la vidéo publiée sur le compte Instagram de l’animatrice, on peut les voir, assises à l’extérieur, en train de peindre leur citrouille respective en suivant une thématique «fantôme» apportée par la petite Florence et, si on se fie à ses dires, copiée par sa maman qui devait au départ peindre Moana.