Le fils de Patricia Paquin réalise un exploit au Lac-Saint-Jean, voyez sa belle prise

«C’est sur la rivière Péribonka, au camp du bonheur, que Gabrielle Marcotte et Timothé ont attrapé ce brochet de 43 pouces.»

Il est précisé que les gars ont mangé des tacos au poisson ce soir-là, et qu'il y en avait beaucoup plus qu'espéré!

Le jeune Gabriel, qui aura 15 ans plus tard cette année, adore les sports. En plus de pratiquer la pêche en saison, il s'est mis à la boxe. On lui lève notre chapeau!