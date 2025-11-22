Patrice L’Écuyer bien accompagné en coulisse lors de sa grande première!

Patrice L’Écuyer a vécu une soirée mémorable mardi soir au Théâtre Maisonneuve, alors qu’il présentait la première montréalaise de son tout premier spectacle solo!

À 65 ans, l’animateur adoré du public revient sur scène après… seulement 32 ans d’absence!

Une parenthèse qu’il a lui-même tournée en dérision, affirmant avec humour: « Je réalise mon rêve. J’ai bien fait de ne jamais prendre de drogue; c’est ça, ma drogue. »