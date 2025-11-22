Patrice L’Écuyer bien accompagné en coulisse lors de sa grande première!

Début du contenu principal.
Patrice L’Écuyer a vécu une soirée mémorable mardi soir au Théâtre Maisonneuve, alors qu’il présentait la première montréalaise de son tout premier spectacle solo!
À 65 ans, l’animateur adoré du public revient sur scène après… seulement 32 ans d’absence!
Une parenthèse qu’il a lui-même tournée en dérision, affirmant avec humour: « Je réalise mon rêve. J’ai bien fait de ne jamais prendre de drogue; c’est ça, ma drogue. »
Cette première médiatique marquait l’aboutissement de plusieurs mois de rodage. Patrice avait d’ailleurs officiellement brisé la glace quelques jours plus tôt à Québec. Le lancement de ce nouveau spectacle survient plus de trois décennies après sa première et unique incursion en humour, aux côtés de Bernard Fortin, dans le spectacle Merci beaucoup!.
La soirée de mardi a été ponctuée de moments touchants, dont une surprise orchestrée par son amie Guylaine Tremblay. L’actrice lui a remis une plaque soulignant les 25 000 billets déjà vendus pour ce tout premier spectacle solo, un jalon impressionnant qui témoigne de l’immense affection que le public porte à l’artiste!
Mais l’un des moments les plus émouvants s’est déroulé en coulisse! Patrice a pu compter sur la présence d’une complice de longue date: Dominique Michel! À 93 ans, la grande dame de l’humour rayonnait, visiblement heureuse de soutenir son ami pour cette grande soirée. Patrice a d’ailleurs partagé un adorable message via ses réseaux sociaux pour l'occasion:
« Après m’être remis de mes émotions, je voulais vous partager un moment très spécial avec ma chère amie Dominique Michel. La savoir dans la salle pour ma première médiatique m’a ému plus que je ne saurais le dire. »
Entre ces deux-là, il existe un lien si fort que même les mots peinent à le décrire!