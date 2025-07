Patrice L'Écuyer est très bien accompagné sur le tapis rouge!

Si l’animateur bien-aimé de L’Union fait la force et Prière de ne pas envoyer de fleurs foule à nouveau les tapis rouges, c’est qu’il est en pleine tournée estivale avec son tout premier one man show, joliment intitulé Après seulement 32 ans d’absence sur scène. Un retour aux sources qu’il accueille avec beaucoup d’enthousiasme… et un brin de nervosité!

« Ça se passe très bien, je suis content. Au début, j’avais peur qu’il n’y ait pas de monde. Partout où j’ai joué, c’était plein. Les gens semblent apprécier. Ma plus grosse crainte, c’était que ça ne les intéresse pas, ce que j’avais à dire. Là, je vois que ça les intéresse et je suis rassuré. », confie-t-il au Échos Vedettes.