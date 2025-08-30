Patrice Godin conclut son été à combattre les feux de forêt

Cet été, Patrice Godin n’a pas passé ses journées sur un plateau de tournage, mais plutôt au cœur des forêts canadiennes, casque sur la tête et boyaux d’incendie à la main.

L’acteur, qu’on connaît aussi pour son rôle marquant de Yanick Dubeau dans District 31, s’est une fois de plus engagé comme pompier forestier.

Et au moment de tourner la page sur cette saison, il a partagé un message touchant sur Instagram!