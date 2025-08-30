Patrice Godin conclut son été à combattre les feux de forêt

Début du contenu principal.
Cet été, Patrice Godin n’a pas passé ses journées sur un plateau de tournage, mais plutôt au cœur des forêts canadiennes, casque sur la tête et boyaux d’incendie à la main.
L’acteur, qu’on connaît aussi pour son rôle marquant de Yanick Dubeau dans District 31, s’est une fois de plus engagé comme pompier forestier.
Et au moment de tourner la page sur cette saison, il a partagé un message touchant sur Instagram!
Dans une courte vidéo regroupant des images de ses interventions, il a tenu à remercier ceux et celles avec qui il a travaillé: «C’est une fin de saison pour moi. Une autre saison où j’ai eu le privilège de connaître et de travailler auprès d’hommes et de femmes formidables. Et de lutter pour protéger nos forêts et notre vaste et beau pays. Déjà hâte au printemps prochain 🤟🏻🔥 », a-t-il écrit en légende.
Depuis quelques années déjà, Patrice s’investit sérieusement dans son rôle de pompier forestier. Il laisse derrière lui, le temps d’un été, son quotidien d’acteur pour se consacrer à cette mission essentielle: protéger les forêts et, par extension, les communautés qui en dépendent.
On sent à travers son message que cet engagement lui apporte autant qu’il donne. Ce n’est pas seulement un travail, mais une façon bien concrète d’agir pour la nature et pour le pays!
Les réactions n’ont pas tardé sous sa publication: ses abonnés, touchés et impressionnés, ont souligné son courage, sa générosité et son sens du devoir. Ce n’est pas tous les jours qu’un acteur met sa carrière entre parenthèses pour aller combattre les flammes!
Même s’il consacre une grande partie de son énergie à la lutte contre les incendies de forêt, Patrice n’abandonne pas pour autant son métier d’acteur. Bonne nouvelle pour ses fans: il reprendra son rôle du lieutenant-détective Gingras dans la deuxième saison de Détective Surprenant (Détective Surprenant : Le Baron de l’archipel), attendue sur illico+ en 2026.
