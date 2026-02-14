Un visage familier de Salut Bonjour se retire de l’émission

Les fans de l’animateur peuvent toutefois se réjouir: Pascal demeure collaborateur occasionnel à l’émission. Il continuera donc d’y apparaître ponctuellement, aux côtés de Ève-Marie Lortie et de son équipe.

Parallèlement, l’animateur poursuit ses activités à la télévision. Il a récemment succédé à Anouk Meunier à la barre des Bloopers TVA, un projet qu’il décrit comme particulièrement plaisant, soulignant le plaisir qu’il prend à revisiter les moments les plus cocasses de la chaîne.

En novembre dernier, Pascal Morrissette a décidé de participer à la tendance virale du moment avec sa fille Sam. Ce trend qui circule depuis l'an dernier consiste à aller dans un magasin à grande surface pour repérer les objets les plus inusités. Par la suite, il faut faire comme si l'on demandait à un employé s'ils ont ces étranges trouvailles en stock.

Avec sa fille aînée, Pascal Morrissette a trouvé des tonnes d'objets plus loufoques les uns que les autres. Vous allez voir, la grande Sam a hérité de l'aisance à la caméra de ses célèbres parents!

