Un visage familier de Salut Bonjour se retire de l’émission

Certains téléspectateurs avaient noté son absence depuis la pause des Fêtes: Pascal Morrissette n’apparaît plus au générique de Salut Bonjour week-end. Après plusieurs semaines de spéculation, la raison de ce départ est maintenant connue!
Dans une entrevue accordée au magazine Écho Vedettes, l’animateur confirme avoir mis fin à son rôle régulier au sein de l’émission. Une décision réfléchie, motivée principalement par la difficulté de concilier cet engagement professionnel avec sa vie familiale.
Habitué de faire l’aller-retour entre Terrebonne et Québec chaque semaine, Pascal Morrissette admet que ce rythme devenait de plus en plus exigeant: « C’était rendu trop difficile pour moi de me rendre à Québec chaque semaine, alors que je vis à Terrebonne. De plus, cet horaire était difficile à encaisser sur le plan familial », confie-t-il, ajoutant qu’il peut désormais consacrer ses fins de semaine à ses filles.
Il faut rappeler que les tournages de Salut Bonjour week-end se déroulent à Québec, alors que l’édition quotidienne est produite à Montréal, dans les studios de TVA. Un contexte logistique qui a contribué à sa décision de faire un pas de recul.
Les fans de l’animateur peuvent toutefois se réjouir: Pascal demeure collaborateur occasionnel à l’émission. Il continuera donc d’y apparaître ponctuellement, aux côtés de Ève-Marie Lortie et de son équipe.
Parallèlement, l’animateur poursuit ses activités à la télévision. Il a récemment succédé à Anouk Meunier à la barre des Bloopers TVA, un projet qu’il décrit comme particulièrement plaisant, soulignant le plaisir qu’il prend à revisiter les moments les plus cocasses de la chaîne.
En novembre dernier, Pascal Morrissette a décidé de participer à la tendance virale du moment avec sa fille Sam. Ce trend qui circule depuis l'an dernier consiste à aller dans un magasin à grande surface pour repérer les objets les plus inusités. Par la suite, il faut faire comme si l'on demandait à un employé s'ils ont ces étranges trouvailles en stock.
Avec sa fille aînée, Pascal Morrissette a trouvé des tonnes d'objets plus loufoques les uns que les autres. Vous allez voir, la grande Sam a hérité de l'aisance à la caméra de ses célèbres parents!
