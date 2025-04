Julie Ringuette lance un message: «j’ai vu ma famille en souffrir»

Julie Ringuette a donc profité de sa plateforme pour expliquer l'importance qu'Aneb Québec dans la société en apportant son aide aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires ainsi qu'à leur entourage.

La comédienne a mentionné au passage qu'elle-même a déjà vécu un épisode d'anorexie à l'adolescence et qu'elle a vu sa famille en souffrir. Comme l'a dit la vedette, «les troubles alimentaires ont plusieurs visages».

Voilà pourquoi il est important de soutenir l'organisme et de continuer à sensibiliser les gens. On peut facilement se sentir concerné par son apparence et perdre le contrôle peut arriver à tout le monde.

On remercie Julie Ringuette de s'être ouverte et de normaliser le fait de demander de l'aide quand on vit avec un trouble alimentaire.

Vous aimerez aussi: