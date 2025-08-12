Cette chroniqueuse de Salut Bonjour loue son magnifique chalet à 2h de Montréal

Début du contenu principal.
Envie de vous évader dans un endroit paisible et fraîchement rénové?
Anaïs Guertin-Lacroix, que l'on voit souvent à Salut Bonjour, vient de mettre son chalet en location.
Cette résidence est située à 2 heures de Montréal ou 3 heures de Québec, dans le village de Notre-Dame-de-la-Merci dans Lanaudière. L'endroit situé sur un terrain entouré d'arbres compte trois chambres, dont deux avec des lits king.
Avec sa mezzanine, ses deux salles de bain et sa cour aménagée avec un immense spa, on est certains que le chalet de la chroniqueuse de Salut Bonjour fera fureur!
Voici quelques photos de l'endroit, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située. droite au centre de la publication Instagram d'Anaïs Guertin-Lacroix:
«Notre chalet d’amour à Notre-Dame-de-la-Merci est maintenant disponible pour location. 3 chambres fermées et Mezzanine ( lits King), Spa de nage 17 pieds, Cuisine complète, 2 salles de bain ( laveuse/sécheuse ), Foyer Lac Ouareau, Archambault, Lafrenière Ski, La Réserve et Garceau», écrit l'animatrice avec la publication.
Pour en savoir plus, demander les disponibilités et s'informer sur les tarifs, il faut écrire directement à Anaïs sur Instagram.
Dans la section des commentaires, les gens affirment à la propriétaire qu'elle a drôlement bien réussi la décoration du chalet. C'est tout simplement magnifique!
Dans le même ordre d'idées, Maïka Desnoyers et Étienne Boulay ont mis leur chalet en location sur la plateforme Airbnb.
Situé à Henryville et directement sur le bord d'un lac, l'endroit est tout simplement magique. Les nouvelles photos disponibles sur le site de location font rêver.
