Parentalité: Lysandre Nadeau a tenu à faire le point

Dans cette nouvelle vidéo publiée sur TikTok, elle explique pourquoi elle a dit qu'il faudrait idéalement trois parents pour s'occuper d'un bébé.

Consciente de ses privilèges, Lysandre Nadeau affirme qu'elle trouve la parentalité difficile. Elle et Claude Bégin sont constamment avec leur petit garçon, et il dort même avec eux. Le bébé ne va pas à la garderie et leurs familles n'habitent pas dans la même ville. Résultat: ils sont débordés.

L'influenceuse s'ouvre également sur le sentiment de culpabilité qui les envahit dès qu'elle ou Claude Bégin s'absente pour travailler. Voici la vidéo de la nouvelle maman, qui a rapidement suscité des centaines de commentaires: