Lysandre Nadeau remet les pendules à l'heure concernant Clodelle, l'ex de Claude Bégin

C'est dans une série de vidéos que l'influenceuse Lysandre Nadeau a remis les pendules à l'heure concernant sa vie amoureuse et la chanteuse Clodelle.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, il y a eu un malentendu quand Clodelle, dans un podcast, aurait tenu des propos qui ont été pris hors contexte et qui lui ont valu beaucoup de haine. Ses propos, mal cités, pouvaient laisser présager qu'elle attendait la rupture de Claude et Lysandre pour retrouver son ancien compagnon. Ce qui, n'était pas dutout la réalité.

L'influenceuse a donc demandé publiquement que les messages désobligeants à l'endroit de Clodelle cessent et a rectifié la situation en disant que les deux se sont parlées et que tout est beau «tout le monde va bien, Claude, Clodelle, moi on est heureux ... tout le monde est en bon terme...» Elle termine en disant qu'il n'y a pas eu de «croisement» entre les histoires. Claude et Clodelle avaient terminé leur relation avant que la créatrice de contenu et bébé Blaise n'arrivent.

Clodelle a elle aussi pris le temps de répondre à Lysandre en vidéo pour la remercier et s'exprimer sur le fait qu'elle comprend la situation des sites à potins, qu'elle ne leur en veut pas mais qu'il «ne faut pas toujours se fier exactement à ce qui est écrit.»