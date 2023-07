Découvrez le «pilote d’émission pour enfant» de Claude Begin, filmé à son insu par Lysandre Nadeau

Sous les images de Claude Bégin avec un chapeau lui donnant des airs de Fripe et Pouille, Lysandre Nadeau a inscrit : «Claudelounou propose ce pilote d’émission pour enfants, des intéressés?»

Avec sa voix douce, le papa offre un air ludique accompagné de mouvements qui semblent fasciner le petit Blaise. On comprend qu’il ne s’agit pas réellement d'un pilote d'émission, mais on adore le résultat et pour être honnêtes, on en prendrait plus de petites chansons de Claude Bégin en mode «divertissement du bébé».