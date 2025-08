Osheaga jour 2: Découvrez les plus beaux looks des vedettes!

Deuxième jour d’Osheaga = plus de fun, plus de looks et plus de soleil! 🌞

Ce samedi, l’ambiance était à son comble sur l’Île Sainte-Hélène, alors que des milliers de festivaliers se sont donné rendez-vous pour une journée haute en couleur, au rythme du Festival Osheaga, présenté par Bell.

Sous un ciel radieux presque toute la journée (alléluia!), les cinq scènes du site ont accueilli une programmation de feu, avec des artistes comme Tyler, the Creator, Gracie Abrams, Shaboozey, Hologramme et The Chainsmokers, qui ont tour à tour enflammé la foule.