Osheaga jour 1: Voici toutes les vedettes qu’on a croisées au parc Jean-Drapeau!

Les cinq scènes érigées dans le décor verdoyant du parc Jean-Drapeau ont accueilli une programmation qui a fait vibrer les festivaliers et attiré son lot de personnalités! The Killers ont enflammé la scène principale, Glass Animals a transporté la foule dans son univers psychédélique, Finneas a conquis les cœurs, Jorja Smith a ému avec sa voix soul et Bibi Club a ouvert le bal avec brio!