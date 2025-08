Osheaga jour 3: Voyez toutes les vedettes spottées le dernier jour du festival!

31 degrés. Des milliers de festivaliers. Une énergie électrique... Ce dimanche, la troisième journée d’Osheaga s’est déroulée sous un soleil éclatant… et dans une ambiance complètement survoltée!

Malgré la chaleur bien présente sur l’Île Sainte-Hélène, rien n’a pu arrêter les fans venus vibrer au rythme de leur festival favori. Pour cette 18e édition présentée par Bell, le site affichait complet et il suffisait d’un seul coup d’œil pour sentir l’effervescence qui régnait sur le terrain (l'effet Olivia Rodrigo, bonjour!).

Cinq scènes, une météo estivale au top, et pourtant, chaque coin du site grouillait de monde. Il faut dire que la programmation avait de quoi séduire tout le monde: la tête d'affiche Olivia Rodrigo a livré une performance puissante et émotive qui a conquis l'immense foule en quelques secondes! Cage the Elephant a déchaîné les festivaliers avec leur énergie brute alors que The Beaches, Emi Jeen, Rose Adam et Marina ont tous ont enchaîné les prestations enflammées, transformant l’île en véritable dancefloor à ciel ouvert.