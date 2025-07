Olivier Dion et son ex réunis sur une photo qui fait jaser

Dans un carrousel de souvenirs estivaux partagé par Emy-Jade sur son compte Instagram, les internautes à l’œil vif ont rapidement remarqué un visage familier: celui d’Olivier Dion lui-même. On peut les voir tous deux, tout sourire, lors d’une balade à vélo de route, une activité qu’Emy-Jade affectionne particulièrement. Le soleil, les sourires complices et l’ambiance légère de la photo n’ont pas manqué de faire réagir!

Depuis leur rupture annoncée à l’automne 2023, Olivier et Emy-Jade ont maintenu le cap sur la bienveillance. Le chanteur avait d’ailleurs confié, lors de la première de la comédie musicale Chicago plus tôt cet été, qu’il venait tout juste de récupérer ses dernières affaires chez son ex... et qu’il habitait maintenant seul.