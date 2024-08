27 ans

Montréal

Courtière immobilière

D’origine haïtienne, Shaïna est la leadeuse et l’organisatrice en cheffe de son cercle d’amis. Toujours prête à faire rire, elle fait le clown et ne se prend jamais au sérieux. Elle est très franche et directe, mais en amour, elle a tendance à être indécise! On sait qu’elle est intéressée si elle devient tactile et rit beaucoup, même quand ce n’est pas drôle. Elle vient chercher son futur mari à OD et elle compte bien le trouver!