Occupation Double Mexique: on vous présente les gars!

29 ans

Montréal

Courtier immobilier

Bilal est un doux mélange de racines haïtiennes et marocaines. Selon lui, son côté haïtien fait de lui un gars relax et chaleureux, et son côté marocain le rend attentionné et déterminé. Bavard et plein de vie, il ne passe jamais inaperçu. Ce séducteur direct et sans filtre est prêt à mettre une bague au doigt d’une femme qui en vaut vraiment la peine. Si une fille lui plaît au Mexique, il va sortir son plus grand atout: son regard sensuel.