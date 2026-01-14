Voici qui animera la 20e saison d'Occupation Double

Voici tout ce qu'on sait sur la nouvelle saison d'OD

On ne connait toujours pas la destination de l'édition 2026. On nous confirme cependant qu'elle sera diffusée cet automne, sur Noovo et Crave.

On connaît aussi l'identité des animateurs, ce couple adoré du Québec qui, en quatre ans, a su se tailler une place dans les foyers québécois.

On se doute également que les éléments gagnants qui font de la téléréalité une formule gagnante, constamment renouvelée, seront de retour: des célibataires qui ont soif d'amour (et de faire un bon show), des villas à couper le souffle et des accès inédits à la vie dans les maisons.