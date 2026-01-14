Voici qui animera la 20e saison d'Occupation Double

Début du contenu principal.
La nouvelle que les fans d'OD attendaient avec impatience est enfin dévoilée: Occupation Double revient pour une nouvelle saison. Il s'agira de la 20e saison de la téléréalité, ce qui, après 2 décennies, en fait la plus durable au Québec.
Avec l'annonce de l'atteinte de ce nouveau jalon, on apprend que Alicia Moffet et de Fred Robichaud reviennent à l'animation pour une quatrième saison.
On ne connait toujours pas la destination de l'édition 2026. On nous confirme cependant qu'elle sera diffusée cet automne, sur Noovo et Crave.
On connaît aussi l'identité des animateurs, ce couple adoré du Québec qui, en quatre ans, a su se tailler une place dans les foyers québécois.
On se doute également que les éléments gagnants qui font de la téléréalité une formule gagnante, constamment renouvelée, seront de retour: des célibataires qui ont soif d'amour (et de faire un bon show), des villas à couper le souffle et des accès inédits à la vie dans les maisons.
On nous annonce également qu'une émission s'ajoutera à la programmation cet automne. Elle nous offrira un retour sur les moments marquants de la téléréalité depuis ses débuts.
En 2025, OD Chypre a été l’émission la plus regardée sur Noovo et sur Crave en français. À la télévision, la téléréalité a rejoint plus de 1,4 million de personnes chaque semaine et, sur les plateformes numériques, près de 20,5 millions de visionnements ont été comptabilisés.
L'invitation est officiellement renouvelée cette année, et on a déjà hâte d'en savoir plus!
Recommandé pour vous: