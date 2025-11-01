OD Chypre: un extrait inédit révèle une dispute dans la maison des gars

Début du contenu principal.
Alors que les garçons sont réunis au salon, Mathis renverse un verre d’eau sur la table. Sébastien réagit aussitôt, l’accusant d’avoir agi exprès et le traitant de «cave», ce qui semble irriter profondément Mathis.
Anthony intervient pour tenter de calmer la situation, demandant à Mathis comment il se sent, rappelant qu’on le voit rarement aussi fâché.
Mathis choisit alors de se retirer dans sa chambre, mais Sébastien ne lâche pas prise et le suit, continuant à le provoquer. La tension monte rapidement, au point où l’on sent que les deux candidats sont à deux doigts d’en venir aux coups.
Pour voir le moment en entier, cliquez ici!
Pendant toute la scène, Deymien essaye tant bien que mal de désamorcer la situation, demandant à Sébastien de se calmer et de laisser Mathis tranquille.
On y a cru!
Finalement, tout cela n’était qu’un prank. Les deux candidats relevaient un défi pendant leur journée de congé et, comme ils l'ont réussi, les gars auront droit à une sortie récompense.
Nous avons montré la vidéo à Kim Rusk, animatrice des Vendredis OD, et disons qu’elle n’a pas caché sa surprise!
Elle a réagi vivement au comportement des deux candidats, allant même jusqu’à arrêter la vidéo avant la fin tant la scène semblait intense.
Une soirée thématique Halloween attend les candidats, mais l’ambiance festive sera accompagnée d’un rebondissement important.
Scoop: il n’y aura pas de délibération cette semaine. Les participants immunisés seront appelés à voter, et le couple ayant obtenu le plus grand nombre de votes devra quitter l’aventure immédiatement.
Pour ne rien manquer d'Occupation Double Chypre, il faudra être à l’écoute ce dimanche à 18 h 30 sur Noovo et sur noovo.ca.
Vous aimerez aussi: