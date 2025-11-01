OD Chypre: un extrait inédit révèle une dispute dans la maison des gars

Alors que les garçons sont réunis au salon, Mathis renverse un verre d’eau sur la table. Sébastien réagit aussitôt, l’accusant d’avoir agi exprès et le traitant de «cave», ce qui semble irriter profondément Mathis.

Anthony intervient pour tenter de calmer la situation, demandant à Mathis comment il se sent, rappelant qu’on le voit rarement aussi fâché.

Mathis choisit alors de se retirer dans sa chambre, mais Sébastien ne lâche pas prise et le suit, continuant à le provoquer. La tension monte rapidement, au point où l’on sent que les deux candidats sont à deux doigts d’en venir aux coups.

Pendant toute la scène, Deymien essaye tant bien que mal de désamorcer la situation, demandant à Sébastien de se calmer et de laisser Mathis tranquille.