Simon Boulerice dévoile la distribution étoile de sa nouvelle série, Je te tiens

Simon Boulerice signe une toute nouvelle série télé intitulée Je te tiens.
Les tournages débutent dès cette fin de semaine, et Crave a levé le voile sur une distribution cinq étoiles qui promet de séduire le public.
Portée par Antoine Pilon, Amaryllis Tremblay et Juliette Gariépy dans les rôles principaux, la série réunit également Kathleen Fortin, Gaston Lepage, Marc Beaupré, Étienne Lou, Ellen David, Nathalie Coupal, Yanic Truesdale et Brigitte Poupart.
Ce thriller psychologique s’attaque à des sujets encore tabous tels que l’assistance sexuelle et le travail du sexe. On nous promet une série Audacieuse et percutante qui explore les désirs humains, les conséquences des choix individuels et l’impact de nos actions sur la vie des autres.
Raphaëlle (Amaryllis Tremblay), une jeune préposée aux bénéficiaires, tombe sous le charme de Mathias (Antoine Pilon) et de son amante Macha (Juliette Gariépy), assistante sexuelle. Ce qui débute comme une simple fascination se transforme en obsession, jusqu’à ce qu’elle s’immisce dangereusement dans leur vie.
On connaît bien l’audace de Simon Boulerice dans l’exploration des zones sensibles. On se souvient notamment de sa série à succès Chouchou, où une enseignante (Évelyne Brochu) vivait une histoire d’amour interdite avec son élève (Lévi Doré).
La série Je te tiens comptera huit épisodes de 60 minutes, attendus sur Crave au printemps 2026.
