Simon Boulerice dévoile la distribution étoile de sa nouvelle série, Je te tiens

Portée par Antoine Pilon, Amaryllis Tremblay et Juliette Gariépy dans les rôles principaux, la série réunit également Kathleen Fortin, Gaston Lepage, Marc Beaupré, Étienne Lou, Ellen David, Nathalie Coupal, Yanic Truesdale et Brigitte Poupart.

Ce thriller psychologique s’attaque à des sujets encore tabous tels que l’assistance sexuelle et le travail du sexe. On nous promet une série Audacieuse et percutante qui explore les désirs humains, les conséquences des choix individuels et l’impact de nos actions sur la vie des autres.