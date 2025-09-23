7 séries nostalgiques à voir sur Crave cet automne

Début du contenu principal.
Vous cherchez votre prochaine série à écouter en rafale: et si la réponse se trouvait dans vos bons vieux souvenirs?
Crave propose cet automne des tonnes de classiques qui ne démodent pas et qui vous permettront de revivre les aventures mythiques de personnages que vous adorez encore, j’en suis sûre.
Voici donc pour vous les séries à voir et à revoir sans retenue cette saison sur Crave
La série qui a marqué les années 90 suit la vie d'un groupe d'adolescents aisés vivant à Beverly Hills.
C'est l'histoire des jumeaux Brandon et Brenda Walsh qui ont troqué leur vie tranquille du Minnesota pour le soleil et les excès de Beverly Hills. On a tous été témoins du triangle amoureux qui a défini la série entre Brandon, Kelly Taylor et le ténébreux Dylan McKay, tout en suivant les hauts et les bas de Donna, Steve, Andrea et David.
On a tous ri, pleuré et grandi avec eux, à travers les bals de finissants, les remises de diplômes et les batailles de la vie adulte.
Retrouvez Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey et Phoebe dans l’immeuble mythique qui a marqué les années 90 et 2000.
Une série reconnue pour ses répliques pleines d'esprit, ses situations impossibles et ses personnages attachants.
Replongez dans le phénomène de culture populaire qui nous suit encore aujourd’hui.
Ici, au Québec, les jeunes ayant grandi dans les années 90 et 2000 sont certainement emballés d’apprendre qu’ils peuvent écouter sans retenue Radio-Enfer dont les 6 saisons sont disponibles sur Crave.
Cette radio-étudiante complètement éclatée a bercé notre adolescence et c’est avec plaisir que vous retrouverez Jean-Lou, Carl «Le Cat» Charest, Camille, Maria, Robin, Jocelyne et tous les autres.
Buffy contre les vampires, c'est bien plus qu'une série sur une ado qui tue des monstres.
C'est un voyage initiatique avec la Tueuse qui a transformé un simple rôle de justicière en un récit épique sur l'amitié, le pouvoir et l'acceptation de soi.
Sous cette fille typique du secondaire se trouve une élue destinée à combattre les forces du mal, dont les vampires et les démons. Quoi demander de plus.
C'est l'ultime série culte qui a ouvert la voie à plein d’autres héroïnes badass.
Retrouvez Carrie, Samantha, Miranda et Charlotte et leurs aventures amoureuses, leurs carrières et leurs questionnements existentiels.
On a toutes eu un cœur qui a battu entre Mr. Big et Aidan, on a toutes ri des répliques cinglantes de Samantha, et on s'est toutes reconnues dans les doutes de Miranda et le romantisme de Charlotte.
C’est le moment de revivre cet univers dans lequel on ose parler sexe à travers des rôles de femmes drôles, fortes et complexes.
C’est le moment de plonger dans cette rencontre entre deux mondes que tout oppose.
C’est l’occasion de retrouver Ryan Atwood, l'éternel bad boy au grand cœur tendre qui, en débarquant à Orange County, bouscule la vie des jeunes riches et tourmentés de Newport.
On a tous pleuré la tragédie de Marissa Cooper, idolâtré l'amitié indéfectible de Seth Cohen et son amour maladroit pour la pétillante Summer Roberts.
Et que dire la bande sonore de la série qui vous emmènera au cœur des feelings de votre adolescence.
Que dire en terminant de l’excellente idée de replonger dans l’univers impitoyable de l’Upper East Side, commenté par une mystérieuse blogueuse qui connait (et révèle) tous les secrets.
Vous serez heureux de retrouver l'histoire de l'amitié complexe entre la it girl Serena van der Woodsen et la queen bee Blair Waldorf.
Gossip Girl, c'est aussi le drame de leurs relations avec Nate Archibald, l'iconique romance tourmentée de Chuck Bass et Blair, et l'éternelle quête de reconnaissance de Dan Humphrey, le lonely boy venu de Brooklyn.
Bonne écoute, XOXO.