Grande nouvelle pour Anne-Elisabeth Bossé!

Dès sa sortie, Menteuse a conquis autant les critiques que les spectateurs. On parle d’un film « hilarant », « un pur plaisir » et « une grande comédie ». Le tout porté par un scénario efficace, des dialogues savoureux et un duo comique ultra-complice! Anne-Élisabeth Bossé y brille, livrant une performance aussi touchante que désopilante, épaulée par un Antoine Bertrand en pleine forme!

Et la distribution ne s’arrête pas là: Catherine Chabot, Rémy Girard, Pierrette Robitaille, Véronique Le Flaguais, Didier Lucien, Martin Drainville, Karl Walcott… La crème du talent québécois réunie dans une comédie à la fois légère et réfléchie!