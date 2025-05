Anne-Élisabeth Bossé: voici les dernières nouvelles sur la comédienne

Anne-Élisabeth Bossé, la comédienne d'Indéfendable et Gâtées pourries, cumulent les rôles à la télé et au cinéma depuis plus de 15 ans. On aime beaucoup la redécouvrir à chaque nouveau personnage, mais également surveiller ses photos de voyage, entre autres en compagnie de son amoureux Francis.

Voici ce qui se passe pour la comédienne qu'on adore!