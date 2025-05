Découvrez le distribution cinq étoiles de ce nouveau thriller mettant en vedette Jean-Philippe Perras

La série sera un suspense porté par une distribution cinq étoiles. En plus de Jean-Philippe Perras, on y trouvera Marie-Thérèse Fortin, Benoit Gouin, Sophie Cadieux, Macha Grenon, Céline Bonnier, Luis Oliva, Xavier Huard, Catherine Souffront, Chloée Barshee, Maxime Genois, Mounia Zahzam, Marilou Mucret et Amélie Grenier.