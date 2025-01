Andréanne A.Malette était très bien accompagnée en coulisses

Sur la photo, on peut y voir une jeune fille.

Selon nos recherches, il s'agit de la fille de Judith Sun, la musicienne qui accompagne Andréanne en tournée.

Dans le message accompagnant la photo, Andréanne souligne le plaisir de retrouver sa guitare et le public: «Et c’est reparti pour 2025!

Show numéro 35 hier, en plateau triple de granbyens avec @gustafsonmusique et @alex_nevsky_ !

C’est bien les vacances, mais je m’ennuyais de vous et de ma guitare !!

Prochain arrêt : 21 février à Laval ! 🌻»