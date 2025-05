Découvrez le prochain projet de Céline Bonnier

Le dévoilement nous a permis d'apprendre que la pièce Top Girls sera présentée du 20 janvier au 14 février 2026 dans ce populaire théâtre contemporain.

Christine Beaulieu, Romy Bédard, Laura Côté-Bilodeau, Marie-France Lambert, Ève Pressault et Cynthia Wu-Maheux seront réunies dans cette oeuvre emblématique de Caryl Churchill.

Pour en savoir plus et acheter vos billets, rendez-vous sur le site de l'Espace Go!