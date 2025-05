C'est LUI qui succèdera à Denise Filiatrault dans ce projet!

Au moment d'annoncer sa décision, Denise Filiatrault s'est adressée à ses collègues et au public, qui a su être présent année après année. Voici le petit mot de la directrice du Rideau Vert:

«Après plus de 20 ans d’une aventure exceptionnelle à la direction artistique du Théâtre du Rideau Vert, c’est avec beaucoup d’émotions que je m’apprête à tourner cette page de ma vie. Je tiens à remercier du fond du cœur notre public fidèle, qui a été une source constante d’inspiration, ainsi que les artistes, artisans, partenaires et collaborateurs, dont le soutien indéfectible a permis de faire rayonner notre théâtre. Ce fut un privilège et un bonheur de partager cette passion avec vous tous et toutes»

Lire la suite

Vous aimerez aussi :