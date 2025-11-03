Touchée par un lymphome, Alexandra Diaz lance une campagne inspirante

Début du contenu principal.
Alexandra Diaz a révélé son tout nouveau projet!
Elle lance une campagne en collaboration avec la Fondation de l’Hôpital général juif de Montréal afin de soutenir la recherche sur le lymphome et contribuer au financement des avancées médicales dans ce domaine.
L’animatrice et autrice de nombreux livres de recettes a lancé l’initiative Mes livres de recettes pour nourrir la recherche.
Dans le cadre de cette campagne, 1 $ sera remis à la recherche pour chaque exemplaire vendu. Alexandra Diaz rappelle que le lymphome est «une maladie complexe, exigeante et encore trop peu connue», qui touche notamment les cellules B, celles qui sont normalement responsables de protéger l’organisme contre les infections.
Il y a quelques semaines, Alexandra révélait être atteinte d’un lymphome du manteau. Depuis, elle a choisi de transformer l’immense vague de soutien reçue en une mission porteuse: soutenir la recherche.
Le lymphome à cellules du manteau est un cancer du système lymphatique, qui fait partie de nos défenses naturelles contre les infections.
Il se développe à partir de cellules appelées lymphocytes B, situées dans la partie externe des ganglions lymphatiques, qu’on appelle la zone du manteau.
Ce type de lymphome est souvent agressif, c’est-à-dire qu’il progresse rapidement, mais dans certains cas plus rares, il peut évoluer lentement.
Vous aimerez aussi: