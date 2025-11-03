Touchée par un lymphome, Alexandra Diaz lance une campagne inspirante

L’animatrice et autrice de nombreux livres de recettes a lancé l’initiative Mes livres de recettes pour nourrir la recherche.

Dans le cadre de cette campagne, 1 $ sera remis à la recherche pour chaque exemplaire vendu. Alexandra Diaz rappelle que le lymphome est «une maladie complexe, exigeante et encore trop peu connue», qui touche notamment les cellules B, celles qui sont normalement responsables de protéger l’organisme contre les infections.