C’est ELLE qui incarnera le fantôme dans le nouveau film d’India Desjardins

India Desjardins signe un nouveau projet pour le grand écran. Son long métrage Hantée, une comédie fantastique attendue en 2026, débutera son tournage le 21 septembre.
Parmi les rôles principaux, on retrouve Virginie Fortin, qui partagera l’écran avec la jeune Jade Brind’amour.
Virginie Fortin incarnera un fantôme du 19e siècle qui croisera la route de Mathilde (Jade Brind’amour) lorsque celle-ci emménagera dans sa nouvelle maison.
La distribution rassemble aussi Évelyne Brochu, François Létourneau, Emma Bao Linh, Claude Legault, Mathilde Boucher, Oscar Desgagnés, Farès Chaanebi, Linda Malo, Katherine Levac, Coco Belliveau, Josée Deschênes, Tommy Joubert et Madi Chirara.
Inspiré des classiques des années 90 comme Casper et E.T. l’extra-terrestre, Hantée suit une ado marginale qui emménage en région et découvre que sa maison est hantée par Isabeau, un fantôme du 19e siècle. De cette rencontre naît une amitié improbable, où chacune apprend à traverser la vie, la mort et les injustices de leur passé pour trouver la paix.
India Desjardins signe le scénario, promettant une histoire qui saura toucher autant les enfants que les adultes, à l’image de son immense succès Aurélie Laflamme.
Et pour les amateurs de la plume d’India, son prochain roman À s’en arracher le cœur paraîtra en librairie le 23 septembre.