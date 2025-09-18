C’est ELLE qui incarnera le fantôme dans le nouveau film d’India Desjardins

Virginie Fortin incarnera un fantôme du 19e siècle qui croisera la route de Mathilde (Jade Brind’amour) lorsque celle-ci emménagera dans sa nouvelle maison.

La distribution rassemble aussi Évelyne Brochu, François Létourneau, Emma Bao Linh, Claude Legault, Mathilde Boucher, Oscar Desgagnés, Farès Chaanebi, Linda Malo, Katherine Levac, Coco Belliveau, Josée Deschênes, Tommy Joubert et Madi Chirara.

Inspiré des classiques des années 90 comme Casper et E.T. l’extra-terrestre, Hantée suit une ado marginale qui emménage en région et découvre que sa maison est hantée par Isabeau, un fantôme du 19e siècle. De cette rencontre naît une amitié improbable, où chacune apprend à traverser la vie, la mort et les injustices de leur passé pour trouver la paix.