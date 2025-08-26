«On est inconsolables»: India Desjardins annonce la mort de son chien

«Gustav

(2017-2025)



Olivier et moi avons dit adieu à notre compagnon Gustav, décédé à la suite d’un cancer fulgurant. Si jamais vous nous croisez prochainement, il se peut que nous ne soyons pas à notre meilleur… nous sommes inconsolables.



Nous l’avons appelé « Gustav » car nous avions lu que ce nom signifiait « soutien » et c’est ce dont nous avions besoin au moment de son adoption. Nous avions à ce moment été obligés de faire le deuil d’être parents. Finalement, alors qu’il était tout petit, nous avons appris qu’il avait un handicap à la patte et une maladie intestinale et c’est nous qui avons été son soutien. Mais il l’a été lui aussi pour nous de différentes manières et à sa façon, car il n’y a pas une journée où il a été dans nos vies où nous n’avons pas souri. Il nous réveillait avec une bonne humeur contagieuse et notre maison était remplie par sa joie.



C’était un gros tannant. Tellement tannant que c’est lorsqu’il ne l’était pas qu’on savait qu’il n’allait pas bien. Nous aimions ce chaos et maintenant qu’il ne sera plus là, ça causera un grand vide…



Pendant ses trois premières années de vie, nous pensions qu’il n’aimait pas prendre des marches, jusqu’à ce qu’on découvre… qu’il aimait ça, mais qu’il fallait LE suivre! Et il était vraiment meilleur que nous pour faire des itinéraires. Il avait ses chemins, il nous amenait chez ses amis (particulièrement Binoche et Alba), il voulait prendre le temps d’observer le paysage, regarder les gens passer, respirer chaque fleur, sentir le vent qui faisait virevolter ses oreilles… Nous aimions être témoins de ses préférences, ses petits plans, sa vie.



Il aimait: sauter dans la neige, le parc Laurier, un sentier à Repentigny, jouer à la corde avec Olivier, se coucher contre moi pendant que je lisais ou que j’écrivais, le vent des Bergeronnes, le pain, les entraînements, slider sur le plancher, l’eau très fraîche, les corridors d’hôtels, la pizza, le chalet d’un ami en Estrie, ses amis, ses éducateurs canins, ses gardiens, le sol froid sous sa bedaine, japper contre quiconque osait s’aventurer dans la ruelle derrière la maison, aller prendre une petite crème glacée sur la terrasse du Patio, sa famille, Elliott, sa nouvelle cousine Zara…



Il était doux, gentil, et délicat malgré sa grande taille. Il nous obligeait à sortir tous les jours. Il s’occupait de nous quand on était malades ou tristes. Il nous accueillait toujours avec excitation. Il nous a permis de rencontrer tous nos voisins. Il comprenait plein de mots mais aussi tant de choses qui nous dépassent encore.



C’est sûrement cliché mais c’est la phrase de Lamartine qui tourne en boucle dans ma tête en ce moment:

'Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.'



Sans lui, tout sera un peu plus vide.



Bye mon Gugu.

On t’aime plus que tout.

Câlin de famille»