Voici quels comédiens de STAT seront à En direct de l'univers

Parmi les invités de cette émission spéciale, on retrouvera l’auteure Marie-Andrée Labbé, la productrice Fabienne Larouche et plusieurs comédiens de la populaire série. Suzanne Clément, Geneviève Schmidt, Lou-Pascal Tremblay, Normand D’Amour, Bruno Marcil, Anglesh Major, Ludivine Reding et Stéphane Rousseau seront tous de la partie.

Évidemment, plusieurs questions sont soulevées: qui viendra les surprendre en chanson? Quelles mélodies marquent leurs journées de tournage? Et que contient une compilation de party digne de l’équipe de St-Vincent?