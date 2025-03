L’arrestation de Sophia dans STAT crée un tollé, qu’est-ce qui l’attend?

C’est Alexis Fortin (Emmanuel Bédard) qui s’est rendu à l’hôpital pour procéder à l'arrestation de Sophia. Les téléspectateurs ont été stupéfaits, car personne ne s’attendait à ce qu’elle soit arrêtée après avoir frappé Lamy avant de quitter le bureau. Ce dernier avait tenu des propos inappropriés et avait tenté de l’agresser physiquement.

Dans l’extrait diffusé par les médias sociaux de l’émission, on voit Sophia dans la salle d’interrogatoire avec deux enquêteurs. Elle dit très clairement : «C’était ça ou je me faisais violer.» La scène suivante montre la jeune infirmière complètement bouleversée et envahie par une rage incontrôlable.

On croit que Sophia sera rapidement libérée. Est-ce qu’elle déposera officiellement une plainte contre Lamy auprès des autorités policières?