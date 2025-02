Dans un message poignant, Noémie Marleau d’OD annonce avoir fait une fausse couche

«Après quelques mois d’absence, sur un petit nuage après avoir appris ma grossesse le 25 décembre, je vivais mon premier trimestre entourée de mes proches, impatiente d’annoncer cette merveilleuse nouvelle.



Mais hier, nous avons vécu la pire épreuve : nous avons perdu notre petit bébé.Je me suis demandé si je devais garder le silence… mais je ne pouvais tout simplement pas revenir sur les réseaux comme si de rien n’était.



Cette période est extrêmement difficile, une douleur indescriptible, tant physiquement que mentalement.

Notre bébé restera à jamais dans nos cœurs. Un petit ange veille désormais sur nous de là-haut. On t’aime, papa et maman. 🤍»

Nous sommes de tout coeur avec le couple pendant cette période difficile.