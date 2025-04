Nicolas souligne un grand moment à Survivor Québec

Nicolas s'est d'abord questionné sur la raison de leur présence pour ensuite comprendre qu'il s'agissait d'une future récompense. Récompense à laquelle il n'avait pas eu accès lors de sa saison.

L'ancien membre de la tribu Kalooban a donc pris une photo avec le dit papier qui, quelques semaines après, était très utile aux participants.

D'ailleurs, les dernières éliminées Léanne et Mylène se sont confiées à Marc-Antoine Berthiaume du balado Au confessionnal sur les différentes façons de faire un numéro deux quand on est confiné sur une île déserte. Les solutions terrestres et aquatiques présentent toutes deux des pour et des contre mais une chose est certaine, quand il faut y aller, il faut y aller, peu importe ce qui s'offre à nous.

Pour ne rien manquer de Survivor Québec, c'est un rendez-vous du lundi au jeudi à 19h et les dimanches à 20h sur Noovo et noovo.ca.

