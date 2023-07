Nicolas de Survivor Québec dévoile ce qu'il fera avec l'argent de son grand prix

Toujours dans cette entrevue, Nicolas s'est ouvert sur le pouvoir de sa commuanuté lors de son passage dans la télé-réalité.

En participant à Survivor Québec en tant qu'homme LGBTQ+, Nicolas a également été un ambassadeur de la diversité dans le monde des émissions de télévision. Il souligne l'importance pour les émissions de représenter la diversité afin que le public puisse se reconnaître dans les participants. Pour lui, être le premier survivant LGBTQ+ du Québec est une immense fierté, et il est touché de voir que son parcours inspire et soutient la communauté.

Nicolas était un fan passionné de Survivor depuis de nombreuses années avant de participer à l'émission. Il a toujours rêvé d'y prendre part et a finalement réalisé son rêve en devenant le grand gagnant. Pour lui, Survivor était un défi pour tester ses capacités sociales et sa confiance en soi, et il est heureux d'être resté authentique du début à la fin.