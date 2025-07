Nathalie Simard change de tête pour l'été

Nathalie Simard met fin à cette collaboration après des allégations médiatisées

Nathalie Simard annonce qu'elle met immédiatement fin à sa collaboration avec la Maison Grande Ourse.

Après avoir pris connaissance des allégations médiatisées entourant ce centre de thérapie pour victimes d'abus sexuels, la vedette a choisi de rompre tout lien avec l'organisation.

Dans un dossier du Journal de Montréal publié cette semaine, on apprend que les femmes qui choisissent de se rendre dans ce centre de thérapie fermée de Montérégie se feraient traiter comme en prison. Des victimes ont raconté qu'elles avaient été fouillées, s'étaient fait confisquer leur téléphone et avaient été forcées de prendre une douche dès leur arrivée. De plus, elles n'auraient pas le droit de sortir sans surveillance. Ces méthodes, confirmées par la Maison Grande Ourse au JDM, ne seraient pas justifiées par une approche théorique en santé sexuelle.

