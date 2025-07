Mylène St-Sauveur partage de tendres moments en famille

Dans une série de photos publiées sur Instagram, Ludovick a partagé quelques moments forts et marquants du mois écoulé.

Évidemment, on y retrouve des clichés touchants de leur rencontre avec le petit Laurier, mais aussi des moments plus cocasses, comme celui où l’humoriste Pierre Brassard tente de déguster une crème glacée trempée dans le chocolat… et où tout ne se passe pas comme prévu !

Cliquez sur les flèches au centre de l’image pour faire défiler les photos.