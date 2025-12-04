Mylène St-Sauveur et sa fille nous font craquer sur cette nouvelle photo

Mylène St-Sauveur avait une invitée bien spéciale à son kiosque au Salon du livre de Montréal: sa fille Françoise!

La comédienne était présente afin de dédicacer son nouveau livre pour enfant, Babou, dont l'histoire est inspirée des premiers mots de son enfant.

Habituée de concilier travail et famille, Mylène St-Sauveur avait emmené son aînée au Palais des Congrès.

Deux semaines après le Salon du livre, la star québécoise a partagé un récapitulatif de son week-end à présenter son premier ouvrage au public. Voici le carrousel d'images, qui comprend une magnifique photo mère-fille: