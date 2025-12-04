Mylène St-Sauveur et sa fille nous font craquer sur cette nouvelle photo

Début du contenu principal.
Mylène St-Sauveur avait une invitée bien spéciale à son kiosque au Salon du livre de Montréal: sa fille Françoise!
La comédienne était présente afin de dédicacer son nouveau livre pour enfant, Babou, dont l'histoire est inspirée des premiers mots de son enfant.
Habituée de concilier travail et famille, Mylène St-Sauveur avait emmené son aînée au Palais des Congrès.
Deux semaines après le Salon du livre, la star québécoise a partagé un récapitulatif de son week-end à présenter son premier ouvrage au public. Voici le carrousel d'images, qui comprend une magnifique photo mère-fille:
La jeune Françoise a les mêmes yeux que sa maman!
Et que dire de leurs jolis sourires. On craque!
Rappelons que Mylène St-Sauveur et son amoureux, Ludovick Bourdages, ont deux enfants: la mignonne Françoise et un bébé prénommé Laurier. Le petit garçon a vu le jour en juin dernier.
En octobre dernier, le bébé de Mylène St-Sauveur et Ludovick Bourdages nous a fait totalement craquer à l'émission On va se le dire.
Le journaliste était invité en tant que chroniqueur, et l'actrice était présente afin de parler de son nouveau livre pour enfants. Petit bémol: ils n'ont pas trouvé de gardienne pour leur p'tit dernier! Le couple est donc arrivé sur le plateau avec l'adorable Laurier, qui a seulement quatre mois.
